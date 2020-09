Reforma służby zdrowia zakładająca odebranie szpitali samorządom, dalsze zmiany w sądownictwie i korekty prawa wyborczego - to, jak ujawnia "Dziennik Gazeta Prawna", niektóre elementy przygotowywanej na jesień ofensywy programowej Zjednoczonej Prawicy. Jej szczegóły mamy poznać równolegle z rekonstrukcją rządu.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna" szczegóły planu uzgadniane są obecnie pomiędzy ugrupowaniami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę - Prawem i Sprawiedliwością, Porozumieniem i Solidarną Polską. Pierwszą propozycję agendy programowej na tę kadencję PiS miało przedstawić koalicjantom już na początku sierpnia.

Jak informuje "DGP", wśród obszarów, którymi PiS chce się zająć w tej kadencji, są przede wszystkim: reforma służby zdrowia, zakładająca "upaństwowienie" szpitali (czyli odebranie ich samorządom), dalsze zmiany w sądownictwie, które mają na celu głównie przyśpieszenie postępowań, zmiany w mediach, a więc dekoncentracja rynku lub działania o podobnych skutkach, korekty prawa wyborczego, zmiany w ustawie o partiach politycznych polegające na modyfikacji zasad przydzielania subwencji, racjonalizacja działania i zatrudnienia w administracji, zmiany w ustawie o służbie zagranicznej ułatwiające roszady kadrowe w dyplomacji oraz ochrona zwierząt, czyli uchwalenie ustawy, która m.in. wprowadzi zakaz hodowli zwierząt na futra.

Według "DGP" koalicjanci PiS naciskają na uzupełnienie listy zagadnień, którymi mieliby się zająć rządzący, ale może to być trudne do zrealizowania. Praktycznie wszystko jest juz ustalone, do dogadania sa jeszcze szczegóły - mówi informator gazety.