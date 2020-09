Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej przedstawił projekt ustawy o ochronie zwierząt. PiS chce, by w Polsce była zakazana hodowla zwierząt na futra, schroniska dla zwierząt były częściej kontrolowana, a trzymanie psów na łańcuchach zostało ograniczone.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas otwarcia wystawy plenerowej „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności” / Mateusz Marek / PAP

Kaczyński podkreślił, że jego formacja, jak i on uważają, że potrzebne jest nowe prawo chroniące zwierzęta. W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za tym przemawiają, mają charakter humanitarny, ale jest także jeszcze jeden wzgląd - w Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic. Ale na pewno to jest celne, jeśli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszej granicy - podkreślił.

Prezes PiS wskazał, że projekt ustawy jest już gotowy. Szef Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że liczy na to, że inne partie opowiedzą się za zmianami. To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie - mówił.



Projekt przedstawił szef młodzieżówki PiS Michał Moskal. Zakłada on humanitarne traktowanie zwierząt - zakaz hodowania zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego w Polsce, kontrolę społeczną ochrony zwierząt (umożliwienie asysty policji przy odbieraniu zwierząt przez organizacje), częstsze kontrole schronisk (Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła nakładać mandaty), możliwość prowadzenia schronisk wyłącznie przez samorządy lub organizacje pożytku publicznego, zakaz występów zwierząt w cyrkach, ograniczenie zwierząt na stałe na uwięzi (łańcuchach).

Prezes PiS poinformował o projekcie zaledwie kilka godzin po wstrząsającym filmie opublikowanym przez Onet. Dziennikarz Janusz Schwerter tłumaczy w nim jak lobby futerkowemu "udało się powstrzymać przed wprowadzeniem zakazu hodowli samego Jarosława Kaczyńskiego", pokazuje cierpienie zwierząt futerkowych w Polsce. Dokument zwraca też uwagę na związki lidera branży futerkowej Szczepana Wójcika z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.