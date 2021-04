Wiceminister sprawiedliwość Anna Dalkowska podjęła decyzję o rezygnacji ze stanowiska w resorcie - ustaliła w poniedziałek PAP w źródłach zbliżonych do MS. Dalkowska będzie orzekać jako sędzia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

/ Ministerstwo Sprawiedliwości /

Jak dowiedziała się PAP, Dalkowska zdecydowała o powrocie do pracy w sądzie. Ma orzekać w NSA, do którego nominację otrzymała w końcu lutego br.



Anna Dalkowska została powołana na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości we wrześniu 2019 r. po rezygnacji z tego stanowiska Łukasza Piebiaka.



Dalkowska jest doktorem nauk prawnych, sędzią i nauczycielem akademickim, a w kierownictwie resortu odpowiadała m.in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem, legislację z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz współpracę międzynarodową.