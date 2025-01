Nowości w medycynie pracy i zapowiadane od lat wejście w życie Krajowej Sieci Onkologicznej to zmiany, które rok 2025 ma przynieść w polskim systemie ochrony zdrowia - tak przewiduje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W Faktach przypominamy, jakie zmiany przyniosły ostatnie miesiące i co może wydarzyć się w nadchodzących 12 miesiącach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej badań w ramach medycyny pracy

W ramach medycyny pracy od maja ma być więcej badań. Chodzi o lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu, a także badanie glukozy i kreatyniny. Chcemy poszerzyć pakiet badań medycyny pracy dla każdego pacjenta. Zapłaci za to Narodowy Funduszu Zdrowia. Potrzebne są zmiany w systemach informatycznych, by udało się to w ten sposób przeprowadzić - zapowiada w rozmowie z reporterem RMF FM minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Także od maja zmienić ma się program Profilaktyka 40+, czyli pakiet badań, z którego raz w roku korzystać mogą wszyscy mający co najmniej 40 lat. Resort zdrowia zapowiada, że jeśli wyniki będą niepokojące, pacjent będzie miał w nowej wersji tego pakietu zapewnioną darmową konsultację z lekarzem. Na razie w obecnej formule z programu Profilaktyka 40+ można korzystać do końca kwietnia 2025 roku.

Edukacja zdrowotna i Krajowa Sieć Onkologiczna

Pierwszego kwietnia ma zacząć działać zapowiadana od lat Krajowa Sieć Onkologiczna, która wprowadzi nowy, ogólnopolski standard opieki nad chorującymi na nowotwory, niezależnie od tego, czy podstawowym miejscem ich terapii będzie mniejszy szpital powiatowy, czy duży instytut onkologiczny. W 2025 roku także karta DiLO, czyli karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego ma zyskać swoją wersję elektroniczną, która od 1 stycznia 2026 roku ma być podstawową wersją tego dokumentu.

Kolejna ważna data związana z Krajową Siecią Onkologiczną to 4 lutego 2025 roku, czyli Światowy Dzień Walki z Rakiem. Wtedy ma zacząć działać Narodowy Portal Onkologiczny z informacjami dla pacjentów i ich bliskich, gdzie można dostać wsparcie. Ten termin jest aktualny - takie zapewnienie nasz dziennikarzy otrzymał w Polskim Towarzystwie Onkologicznym oraz w Narodowym Instytucie Onkologii.

Informacje dotyczące profilaktyki antynowotworowej mają pojawić się też w ramach nowego przedmiotu w polskich szkołach, czyli edukacji zdrowotnej. Pierwsze lekcje będą prowadzone w nowym roku szkolnym, od września 2025 roku.

Kolejne centra zdrowia psychicznego

W drugiej połowie 2025 roku otwierane mają być nowe centra zdrowia psychicznego. Na razie takich placówek w całym kraju jest 117. Docelowo ma być ich co najmniej dwa razy więcej. By tak się stało, Ministerstwo Zdrowia musi stworzyć nowe mechanizmy finansowania centrów i jest to jedno z zadań już na pierwsze tygodnie 2025 roku. Część ekspertów i pacjentów postulowała, by jedno centrum zdrowia psychicznego mogło zapewnić wsparcie dla mieszkańców jednego powiatu.

W pierwszych tygodniach nowego roku w życie mają wejść przepisy, które pozwolą lekarzom z placówek niemających kontraktu z NFZ wystawiać recepty na bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży oraz dla osób, które skończyły 65 lat. Obecnie takie recepty wystawiają tylko lekarze w ramach kontraktu z NFZ. Na to skarży się część pacjentów prywatnych placówek medycznych.

Ustawę z tymi zmianami musi w styczniu zaakceptować Sejm, a potem musi podpisać ją prezydent.

2025 pod znakiem dawnych obietnic

2025 rok w ochronie zdrowia ma oznaczać też między innymi powrót do realizacji planów i deklaracji z ostatnich miesięcy. Ważna zmiana z wiosny tego roku dotyczyła dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Od ponad pół roku receptę na pigułkę "dzień po" formalnie mogą wystawiać farmaceuci w aptece, jeśli zgłoszą się do pilotażu nowego programu. W praktyce taką receptę wystawia obecnie tylko około 12 procent aptek w Polsce. Można spodziewać się, że resort zdrowia będzie zachęcał kolejnych właścicieli aptek do przystąpienia do tego programu. Minister zdrowia Izabela Leszczyna wielokrotnie podkreślała, że planuje też liberalizację przepisów w sprawie pigułki "dzień po" i liczy, że będzie to łatwiejsze niż do tej pory po zmianie prezydenta w 2025 roku.

Jesienią z kilkumiesięcznym opóźnieniem ruszył pilotaż centralnej e-rejestracji. Na wybrane badania na NFZ - w tym na mammografię i na cytologię, a także na wizyty u kardiologa ze skierowaniem - można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta.

Na razie taka rejestracja działa w około 200 placówkach. To ma się poprawić w nowym roku - wynika z obietnic resortu zdrowia. W połowie 2025 roku wszystkie badania z tego zakresu, czyli cytologia i mammografia oraz wizyty u kardiologa na NFZ, będą w systemie centralnej e-rejestracji - zadeklarowała. W dalszej kolejności centralna e-rejestracja ma objąć między innymi wizyty u psychiatrów i kardiologów. Wszystkie świadczenia medyczne, czyli badania i wizyty u specjalistów, mają być objęte tym systemem do 2029 roku.

W ostatnich miesiącach resort zdrowia wiele razy zapowiadał wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów, także tych bez nikotyny dla osób niepełnoletnich, ograniczenie sprzedaży i promocji alkoholu. Tu w praktyce wciąż nie ma zmian. Nowe przepisy czekają na akceptację koalicji rządzącej. Resort zdrowia chce wprowadzić zmiany w 2025 roku i wykorzystać do tego między innymi polską prezydencję w Unii Europejskiej.