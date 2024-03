Już w niedzielę zmiany w kolejowym rozkładzie jazdy. Podróż z Warszawy do Zakopanego potrwa 4 godziny 44 minuty - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Otwarte zostaną nowe przystanki w Kołobrzegu, Świdwinie i Goleniowie.

Podróż do Zakopanego - skąd i jak szybko?

Od 10 marca podróżni spotkają się ze zmianami dotyczącymi rozkładu jazdy.

Jak informuje PKP PLK - podróż z Warszawy do Zakopanego zajmie 4 godziny 44 minuty, obecnie najszybsze pociągi pokonują tę trasę w 4 godziny 53 minuty.

Najszybszy pociąg z Krakowa do Zakopanego pojedzie w 2 godziny 17 minut, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godziny 14 minut.

Kierunek: Trójmiasto i Warszawa

Marcowe zmiany uwzględniają również przyspieszenie podróży z Krakowa do Trójmiasta - najszybszy pociąg pokona trasę w 4 godziny 52 minuty.

Do Gdańska z Warszawy dostaniemy się w 2 godziny 29 minut, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 minut, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godziny 56 minut.

Co z "bajpasem kartuskim"?

W komunikacie przypomniano, że PKP PLK zakończyły pracę nad budową tzw. bajpasu kartuskiego, czyli przygotowaniem łącznie 15 km linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki - Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz.

Od 10 marca będzie to alternatywna trasa łącząca Kartuzy z Gdańskiem, która po rozpoczęciu modernizacji linii nr 201 Bydgoszcz - Trójmiasto będzie pełnić rolę trasy objazdowej na czas zamknięć torowych. Bajpasem kartuskim przejedzie 6 par pociągów w ciągu doby, a średni czas przejazdu z Kartuz do Gdańska Wrzeszcza wyniesie około 50 minut. W ramach projektu PKP PLK dokonały renowacji peronów na stacjach i przystankach Gdańsk Kokoszki, Leźno, Stara Piła i Żukowo Zachodnie.

Nowe przystanki w województwie zachodniopomorskim

Zarządca kolejowej infrastruktury poinformował, że pociągi zatrzymają się na nowych przystankach w Kołobrzegu, Świdwinie i Goleniowie. Przystanki Kołobrzeg Radzikowo i Świdwin Zamek powstały w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". Przystanek Goleniów Park Przemysłowy powstał w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Przystanek "Stare Grudze"

Na trasie Łódź - Łowicz powstał nowy przystanek - Stare Grudze, który zastąpi przystanek Grudze. Gwarantem lepszego dostępu do kolei jest nowy, wyższy peron, który został zlokalizowany bliżej przejazdu kolejowo-drogowego (dotychczas pociągi zatrzymywały się kilkaset metrów dalej).

Przystanek "Otomino"

W województwie pomorskim lepszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Otomino na trasie Gdańsk - Kartuzy, pomiędzy stacjami Stara Piła i Żukowo Zachodnie. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego, co zapewni łatwy dostęp do pociągów w kierunku Trójmiasta, Żukowa i Kartuz.

Przystanek "Patrzyków"

Zgodnie z informacją PKP PLK, w województwie wielkopolskim do dyspozycji pasażerów będzie nowy przystanek Patrzyków między Kramskiem, a Koninem na linii Warszawa - Poznań. Przystanek został zbudowany ze środków "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025".

Zmiany w Nowym Sączu

Oddany do użytku zostanie kolejny peron (nr 1) na nowym przystanku - Nowy Sącz Gorzków - oraz przejście podziemne, umożliwiające bezpieczne przejście na perony.

Zmiany w rozkładzie jazdy PKP Polskich Linii Kolejowych obowiązywać będą od niedzieli 10 marca do 9 czerwca 2024 roku.



