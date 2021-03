"Decydującą rolę w budowaniu polskiej polityki w odniesieniu do Unii ma premier Mateusz Morawiecki. To bardzo zdolny i otwarty na współpracę z UE polityk" – stwierdził w rozmowie z tygodnikiem “Sieci” prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Ma dużą umiejętność przekonywania kierownictwa PiS do polityki, która jednak rozmija się z naszym programem z 2014 r., który nie został nigdy odrzucony" – dodał.

