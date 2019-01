We wtorek doszło do incydentu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, którego okoliczności bada policja. Nic nie wskazuje na to, że była celowa próba wjechania na teren Pałacu Prezydenckiego. Ten dzień przyniósł też dobre wiadomości dla miłośników polskiego kina - "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego zdobyła aż 3 oscarowe nominacje. Poznaliśmy też decyzję pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz ws. kandydowania w wyborach.

Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Policja: Nic nie wskazuje na to, że była to celowa próba

Nic nie wskazuje na to, by to była celowa próba wjechania na teren Pałacu Prezydenckiego - tak policja ocenia popołudniowy incydent przed Pałacem Prezydenckim. Przypomnijmy, tuż przed godzina 14 osobowy volkswagen wyjechał z ulicy Focha. Zauważył to będący w okolicy funkcjonariusz. Próbował zatrzymać samochód do kontroli, wtedy pojazd przyspieszył, potrącił funkcjonariusza, wjechał na Krakowskie Przedmieście i zatrzymał się na blokadzie uniemożliwiające wjazd na teren Pałacu Prezydenckiego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski, kierowca golfa, który wbił się w bariery ochronne przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, nie był nigdy notowany przez policję. Samochód nie był też kradziony.



"Zimna wojna" nominowana do Oscara. W trzech kategoriach!

Wielki sukces "Zimnej wojny" w reż. Pawła Pawlikowskiego! Film jest nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Obraz ma szansę na statuetki w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny", "najlepszy reżyser" i "najlepsze zdjęcia". Laureatów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznamy 24 lutego. W tym roku Oscary zostaną przyznane po raz 91.



Joanna Kulig i Agata Kulesza na planie "Zimnej wojny" / Łukasz Bąk/Kino Świat / Materiały prasowe

Aleksandra Dulkiewicz będzie kandydować na prezydenta Gdańska

Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zdecydowała, że wystartuje w wyborach na włodarza miasta. Gdańszczanie pójdą do urn 3 marca.





Dworczyk o mowie nienawiści: Będziemy się starać nie przekraczać granic

"Wydaje mi się, że ta trauma, która dotknęła nas wszystkich po dramatycznych wydarzeniach w Gdańsku, jest takim momentem, który może spowodować refleksję, nie tylko u polityków, ale właśnie u ludzi mediów i u nas wszystkich. Oby było tak, że coś dobrego po tej traumie się wydarzy, jeśli chodzi o życie publiczne w Polsce" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.



Kontrola escape roomów. Zamknięto prawie 60 budynków!

"Spośród 418 skontrolowanych budynków, w których działały escape roomy, nieprawidłowości nie stwierdzono tylko w 83 obiektach" - poinformował we wtorek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Wyłączonych z użytkowania zostało 59 obiektów.





Macron i Merkel wzmacniają współpracę między Francją i Niemcami

Nowy francusko-niemiecki traktat, który ma wzmocnić oś Paryż-Berlin w Unii Europejskiej, podpisali w Akwizgranie prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Angela Merkel. Zakłada on m.in. wzmożenie współpracy pomiędzy krajami w dziedzinie polityki zagranicznej oraz obrony i bezpieczeństwa.





Nie szkolimy nowych generałów

Po raz pierwszy od wielu lat Polska nie szkoli przyszłych generałów. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Akademia Sztuki Wojennej w semestrze wiosennym nie uruchomiła ani jednego kursu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej. Ukończenie takiego rocznego kursu jest niezbędnym warunkiem do awansu na pierwszy stopień generalski - generała brygady albo kontradmirała.

Wisła Kraków odzyskała licencję na grę w Lotto Ekstraklasie

PZPN oświadczył, że Wisła Kraków odzyskała licencję na grę w piłkarskiej ekstraklasie. Potem napisałem na ten temat kilka artykułów. Spotkało się to z taką reakcją: no jak to? Ostracyzm był z jednej strony: jak to nie chodzisz na wybory? Nie chodziło o to, że ja w ogóle nie chodzę, tylko chodziło o to, że nie chodzę głosować na tych, którzy mieli o to pretensje, że ja nie chodzę.



Cristiano Ronaldo skazany

Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo został skazany przez sąd w Madrycie na 23 miesiące więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę w wysokości 18,8 mln euro. Były zawodnik Realu Madryt pomiędzy 2010 a 2014 r. unikał płacenia podatków.

Nauczyciele grożą strajkiem. Bez porozumienia z rządem ws. podwyżek

Wszystkie nauczycielskie związki zawodowe wychodzą niezadowolone z kolejnego spotkania w sprawie podwyżek. "To nie były żadne propozycje" - podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego. "Zrywamy rozmowy do czasu przedstawienia konkretów" - grozi Solidarność.



Kolejnym protestem grożą rolnicy

Rolnicy AGROUnii zagrozili kolejnym - jak mówią - dotkliwym protestem. Twierdzą, że minister rolnictwa nie traktuje ich poważnie.

Prof. Robert Gwiazdowski: Nie podoba mi się pomysł ujawniania zarobków w NBP

Prof. Robert Gwiazdowski: Nie podoba mi się pomysł ujawniania zarobków w NBP Karolina Bereza /RMF FM

"Nie, bo mi się w ogóle nie podoba pomysł ujawniania jakichkolwiek zarobków" - tak na pytanie o to, czy podoba mu się pomysł ujawniana zarobków w NBP odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Robert Gwiazdowski, który wczoraj zadeklarował wejście do polityki. Gość Marcina Zaborskiego stwierdził jednocześnie, że nie jest gotowy na bycie premierem.



Kwestia zarobków polityków - no bo w NBP jest trochę polityków i ich ekspertów - to jest kwestia całego systemu funkcjonowania państwa. Im mniej jest instytucji, tym jest lepiej. Jeżeli będziemy mieli mniej instytucji, to możemy lepiej wynagradzać pracowników. Pytanie jest takie: za co im płacimy? Bo trudno znaleźć dobrych fachowców do NBP za takie pieniądze, które byłyby nieatrakcyjne w punktu widzenia rynku. Jeżeli w prywatnym banku można zarobić lepsze pieniądze, to niestety konkurencji nie ma - mówił gość Marcina Zaborskiego.



Wstrzymano poszukiwania awionetki z piłkarzem Emiliano Salą na pokładzie

Wstrzymano poszukiwania awionetki z nowym piłkarzem Cardiff City Argentyńczykiem Emiliano Salą na pokładzie - poinformowała policja w Guernsey. Akcja ma zostać wznowiona w środę. Samolot zniknął z radarów w pobliżu Alderney, należącej do Wysp Normandzkich.



Olsztyn: Przeprowadzono skomplikowaną operację rekonstrukcji twarzy

W olsztyńskim szpitalu miejskim przeprowadzono skomplikowaną operację rekonstrukcji twarzy. Zabieg trwał ponad 8 godzin i przebiegł zgodnie z planem - poinformowała rzecznik prasowa szpitala Daria Rodziewicz.



Macron na celowniku hakerów

Hakerzy mogli wykraść informacje na temat życia prywatnego Emmanuela Macrona. Francuskie media ujawniły, ze nieznani sprawcy przechwycili hasło i włamali się do prywatnej skrzynki e-mailowej szefa państwa.