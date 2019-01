Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo został skazany przez sąd w Madrycie na 23 miesiące więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę w wysokości 18,8 mln euro. Były zawodnik Realu Madryt pomiędzy 2010 a 2014 r. unikał płacenia podatków.

Cristiano Ronaldo pojawił się w sądzie w towarzystwie swojej partnerki, hiszpańskiej modelka Georginy Rodriguez / JAVIER LIZON / PAP/EPA

Rozprawa trwała 50 minut. Były gracz Realu Madryt Ronaldo przyznał się do winy. Potwierdził też, iż przystał na porozumienie z hiszpańskim fiskusem. Dzięki temu Portugalczyk, występujący obecnie w Juventusie Turyn, nie został ukarany dotkliwiej. W sytuacji, gdyby nie doszło do porozumienia, mógłby zostać skazany na 28 mln euro oraz 3,5 roku więzienia bez zawieszenia.

Wszystko poszło perfekcyjnie - powiedział Ronaldo po wyjściu z madryckiego sądu licznie zebranym dziennikarzom. Towarzyszyła mu jego partnerka, hiszpańska modelka Georgina Rodriguez.



Głównym zarzutem stawianym Cristiano Ronaldo było unikanie płacenia podatków podczas pobytu na terytorium Hiszpanii, kiedy w latach 2009-2018 reprezentował on barwy Realu Madryt. Fiskus zarzucił Portugalczykowi ukrycie 5,7 mln euro należnych hiszpańskim organom podatkowym.



Według źródeł w madryckim sądzie, wtorkowy proces był jedynie formalnością, a Ronaldo przyznał się do popełnionych czynów już wcześniej, zobowiązując się do pokrycia grzywny.



W trakcie trwającego od 2017 r. procesu Cristiano Ronaldo został oskarżony o popełnienie czterech przestępstw przeciwko hiszpańskim organom podatkowym pomiędzy 2010 a 2014 r. Większość z nich dotyczyła zwrotu zobowiązań podatkowych z tytułu honorariów za reklamy.



Adwokaci portugalskiego piłkarza tłumaczyli, że Ronaldo nie mógł zapłacić podatku za część z reklam, w których występował, gdyż kręcone były one na zamówienie zagranicznych firm i emitowane poza terytorium Hiszpanii.