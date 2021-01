Zima zagościła w Polsce na dobre: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed śnieżycami na południu kraju. Noc będzie mroźna - lokalnie minus 6 stopni Celsjusza. Śnieżnie i jeszcze zimniej będzie w kolejnych dniach - w nocy miejscami temperatura spadnie do - 20 stopni Celsjusza.

Zima w Polsce / PAP/Tomasz Waszczuk / PAP

Alerty drugiego stopnia przed śnieżycami wydano dla południowych regionów - w województwie małopolskim dla powiatów tatrzańskiego i suskiego; w województwie śląskim dla powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego, zaś w województwie dolnośląskim dla powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Może tam przybyć od 15 do nawet 30 cm białego puchu.

Dodatkowo dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi spowodowanymi przez wiatr. W porywach powieje tam do 65 km/h.



Będzie też ślisko. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Spodziewane są tam opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Mokre nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać, bo miejscami temperatura może spaść do ok. minus 6 stopni Celsjusza.



W nocy temperatura do minus 20 stopni Celsjusza

W kolejnych dniach zimowa aura nie odpuści. Prognozowane są przelotne opady śniegu, a miejscami - na Wybrzeżu - deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty - najmocniej powieje w Sudetach, a także w Tatrach (z prędkością nawet 85 km/h).

W czwartek dzień w wielu regionach kraju temperatura spadnie poniżej zera. Na północnym wschodzie Polski termometry pokażą minus 4 stopnie Celsjusza.



Jeszcze chłodniej będzie w kolejnych dniach. Synoptycy przewidują spadki temperatury poniżej -20 st. C - taki mróz jest możliwy nocami we wschodniej i południowej części kraju. Najzimniej będzie w górach oraz na Suwalszczyźnie.



Mróz ma się utrzymać jeszcze do następnego tygodnia. Ocieplać zacznie się w okolicach od 18 stycznia.