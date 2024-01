Komisja Europejska zgodziła się na kolejne wsparcie finansowe z budżetu państwa dla producentów kukurydzy. Chodzi o miliard złotych. Poinformował o tym w rozmowie z korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Polski rząd wystąpił tuż przed świętami do Komisji Europejskiej o możliwość wsparcia z budżetu państwa producentów kukurydzy. Dopłaty do kukurydzy były głównym postulatem rolników, którzy strajkowali na granicy z Ukrainą w Medyce.

230 mln euro, miliard złotych to jest kwota wnioskowana przez Polskę. To, według moich rachunków szesnasta już pula pomocy dla polskich rolników związana z wojną na Ukrainie. Myślę tu tylko o pomocy krajowej. Do tego dochodzi pomoc, która była z rezerwy kryzysowej z UE - powiedział naszej dziennikarce komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Pomoc będzie polegać na bezpośrednich dotacjach.

Komisarz zaznaczył, że "Polska jest liderem wsparcia dla rolników w ramach tzw. pomocy kryzysowej", na drugim miejscu są Włochy, a potem Francja.

Jest to już 16. polski wniosek w ramach specjalnych zasad udzielania pomocy z budżetu państwa w związku z wojną w Ukrainie. Wszystkie 15 wniosków np. o dopłaty do pszenicy czy paliwa zostało zaakceptowanych. Nowe zasady pomocy publicznej przyjęto na początku wojny w marcu 2022 r. i to polski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski otworzył drzwi rolnikom do ubiegania się o tego typu pomoc, z której rolnictwo było pierwotnie wykluczone. Do tej pory KE zgodziła się już na prawie 4 mld euro wsparcia dla polskich rolników z budżetu państwa.

Wojciechowski, poinformował w rozmowie z naszą korespondentką, że obecnie toczy się dyskusja nad klauzulą bezpieczeństwa i ograniczeniami ilościowymi wrażliwych produktów takich jak drób, cukier i jajka. Chodzi o sprawę bezcłowego handlu z Ukrainą,

Zmierzam do tego, żeby ten handel był bezpieczny dla europejskich, polskich rolników - mówił Wojciechowski.