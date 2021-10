"W najbliższych dniach złożymy projekt dotyczący 0 proc. VAT-u na zdrową żywność" - poinformował szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. W rozmowie z PAP polityk zapewnił, że chce, "żeby ratować polskie rolnictwo, hodowlę i produkcję, żeby można było kupić żywność w normalnych cenach".

W środę na Twitterze doszło do wymiany opinii między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a europosłanką z frakcji Zielonych Sylwią Spurek w sprawie podatku VAT na żywność.

"Mamy to!! Wygląda na to, że @nowePSL i reszta konserwatystów zaczyna przegrywać “wojnę o kotleta i rosół". Wczoraj PE przegłosował możliwość podwyższenia VAT na produkty niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym. Odsyłamy mięso i mleko do historii! Taką UE najbardziej lubię" - napisała na Twitterze Spurek.



"0 proc. VAT na zdrową żywność postulujemy od dawna. A ani mleka, ani kotleta, ani rosołu nie pozwolimy wam zakazać!" - odpowiedział szef PSL.



Spurek zwróciła się wówczas do Kosiniaka-Kamysza z komentarzem, że produkcja mięsa i mleka szkodzi. "Dlatego bez wyjątków musi być objęta 23 proc. VAT, tak żeby zmniejszyć, a następnie wyeliminować popyt na te produkty. Cena mięsa i mleka będzie w końcu prawdziwa. Starego rolnictwa nie da się uratować" - podkreśliła Spurek.

"Normalności trzeba dziś bronić"

Kosiniak-Kamysz pytany przez PAP o ten wpis odparł, że będzie bronił prawa do wolności i normalności. Już dzisiaj inflacja i tak powoduje, że żywność jest bardzo droga, a jakby weszły te propozycje Zielonych, bo pani Spurek należy do Zielonych w Europarlamencie, to jest masakra dla polskich rodzin, dla ich budżetu - ocenił Kosiniak-Kamysz.



Lider ludowców poinformował, że PSL proponuje zupełnie coś innego - zerowy VAT na zdrową żywność. A nie 23 proc. VAT na zdrową żywność tak, jak proponuje pani Sylwia Spurek, bo zdrowa żywność to polska żywność, to mięso, to nabiał, to są dobre polskie wędliny, polskie sery. I tej normalności dzisiaj trzeba bronić - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, "widać, że normalność i wolność nie jest w modzie. I prawicowi ekstremiści, i lewicowi ekstremiści proponują różnego rodzaju fanaberie".