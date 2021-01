"Mam wrażenie, że od pewnego czasu Platforma krąży po rondzie. Mamy cztery drogi, w prawo, w lewo, na wprost lub z powrotem do źródeł, czasami sygnalizujemy już zamiar, ale go nie dokonujemy" - stwierdził w rozmowie z PAP senator KO Bogdan Zdrojewski. "W związku z tym otrzymujemy co rusz od wyborców drobne mandaty za zamiar i brak skrętu" - zaznaczył.

