​"Uważam, że Grzegorz Schetyna postąpił słusznie. Jest to decyzja podjęta po ocenie własnych szans na reelekcję, ale też w wyniku analizy sytuacji w samej PO. To z jednej strony honorowe przyznanie się do porażek i wzięcie odpowiedzialności za te przegrane. Z drugiej, oszacowanie przyszłości całej formacji z własnym przywództwem i bez niego" - mówił w rozmowie z Onetem senator PO i kandydat na przewodniczącego partii Bogdan Zdrojewski.

