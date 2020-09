Do zderzenia dwóch autobusów szkolnych doszło na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia (to droga wojewódzka nr 494) i Górniczej w miejscowości Panki w województwie śląskim. Rannych jest 7 osób - to czworo dzieci, dwóch kierowców i jeden opiekun. Najciężej poszkodowany został jeden z kierowców.

