Policja i prokuratura badają okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Komarów Osada na Lubelszczyźnie. W zderzeniu busa i ciężarówki zginął 27-letni mężczyzna.

Jak podaje policja, do wypadku doszło ok. god. 5:40. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący busem marki Renault Trafic podczas manewru wymijania na mokrej drodze jadącej z naprzeciwka ciężarówki, najprawdopodobniej wpadł w poślizg i zaczął zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu. Kierujący Dafem, by uniknąć zderzenia z busem, próbował hamować i zjeżdżać na pobocze. W wyniku tego manewru naczepa ciężarówki wpadła w poślizg i uderzyła w busa - relacjonuje podkomisarz Anna Zbroja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / lubelska.policja.gov.pl /

Mimo reanimacji, kierującego busem 27-latka nie udało się uratować. Badania wykazały, że 41-letni kierowca ciężarówki był trzeżwy.

Zdjęcie z miejsca wypadku / lubelska.policja.gov.pl /