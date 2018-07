Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu to dobra wiadomość dla Polski – twierdzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chodzi o sprawę, w której Polska domaga się przed irlandzkim sądem ekstradycji Artura C. podejrzanego o przemyt narkotyków. Irlandzki sąd zapytał unijny trybunał, czy może to zrobić, skoro w Europie pojawiają zarzuty dotyczące niezawisłości sądownictwa w Polsce. Trybunał orzekł, że irlandzki sąd może sam zbadać stan praworządności w Polsce i jeśli będzie miał uwagi, to poszukiwanego Artura C. może nam nie wydać.

Zbigniew Ziobro /Paweł Supernak /PAP

