Część osób, która wczoraj tuż przed katastrofą, opuściła remontowaną kamienicę w Rybniku była pijana. Takie są najnowsze ustalenia policji w tej sprawie. Pierwszych świadków już przesłuchano.

W czwartek w centrum Rybnika zawaliła się frontowa ściana remontowanej, czteropiętrowej, ponad stuletniej kamienicy. W budynku trwał remont, miała tam powstać nowa restauracja. Pracownicy firmy budowlanej akurat mieli przerwę, kiedy runęła cała frontowa ściana czterokondygnacyjnego budynku.

Niektóre osoby, które wczoraj tuż przed katastrofą opuściły remontowaną kamienicę, były pijane. Śledczy będą ustalać, jak stan pracowników mógł wpłynąć na to, co się stało. Na razie informacje są bardzo skąpe. Wiadomo, że chodzi o część pracujących tam osób - w sumie wczoraj było ich 13. Wiemy też, że ilość alkoholu w ich organizmach była różna.

Policjanci będą też sprawdzać czy wszyscy, którzy tuż przed katastrofą byli w budynku, powinni tam przebywać i co dokładnie wczoraj tam robili. Do ustalenia jest także, czy i jak ewentualnie prowadzony tam remont mógł przyczynić się do katastrofy.

Miasto opublikowało nagranie, na którym widać moment zawalenia się ściany kamienicy.

Teren ten jest odgrodzony i pilnuje go policja. Dziś na miejscu ma się pojawić inspektor budowlany, który zdecyduje co dalej z tym budynkiem.