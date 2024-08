Zdewastowana tablica autorstwa Karola Tchorka znajduje się na ul. Wolskiej przy skrzyżowaniu z ul. Płocką. Upamiętnia ofiary masowych egzekucji przeprowadzanych przez Niemców na terenie dawnej fabryki Ursus. Jest jedną z wielu pamiątkowych tablic w Warszawie upamiętniających miejsca walk i egzekucji z czasów II wojny światowej.

Burmistrz Woli: Zezwierzęcenie i hańba

O dewastacji tablicy informował burmistrz dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski. A oto jak jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych właśnie rzezi Woli dziś w nocy potraktowali wandale. Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba - pisał na platformie X Strzałkowski.



Pod swoim wpisem zamieścił zdjęcie zniszczonej tablicy. Nie odpuszczę sprawy. Na miejscu działa policja. Liczę, że winni zostaną szybko ujawnieni i skazani. Jeszcze dziś w porozumieniu z policją postaramy się odnowić tablicę - podkreślił Strzałkowski.



Dodał, że to jedno z bardzo ważnych miejsc pamięci. Dzielnica Wola jest w stałym kontakcie z policją, która zabezpieczyła ślady na miejscu. Sprawcy są poszukiwani - zaznaczył burmistrz Woli.