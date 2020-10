Zaśnieżone Rysy – takie zdjęcia pojawiły się w sieci. Chociaż pierwszy śnieg w Tatrach spadł już we wtorek, to dopiero dziś najwyższy polski szczyt można zobaczyć w prawdziwie zimowej odsłonie. Czy to oznacza ochłodzenia na południu kraju? Sprawdźcie prognozę pogody na najbliższe dni.

Na kamerce internetowej pierwszy śnieg było widać już we wtorek na Łomnicy. Dziś do sieci trafiły zdjęcia ośnieżonego innego polskiego szczytu - sporą warstwę białego puchu możemy podziwiać na Rysach.

W samym Zakopanem śnieg się jeszcze nie pojawił. Pogoda na najbliższe dni zapowiada się deszczowa - z wyjątkiem słonecznej w prognozach soboty.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Jak informuje IMGW w piątek zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 19 st. C.

Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Należy się spodziewać, że nad morzem i pod wieczór w Tatrach porywy wiatru mogą sięgać do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W sobotę zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami na północnym wschodzie zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 St. C, w rejonie oddziaływania wiatru halnego do 25 st. C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim i lokalnie w rejonie Zalewu Wiślanego porywy wiatru do 65 km/h, na Pogórzu Karpackim do 90 km/h, w Bieszczadach i Sudetach do 100 km/h, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 110 km/h oraz w Tatrach do 130 km/h.