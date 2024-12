Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie walczyć o nowelizację ustawy budżetowej na rok 2025. Jego zdaniem zabrakło w niej 20 mld zł na ochronę zdrowia, co może prowadzić np. do zamykania szpitali.

Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg i Aleksandra Owca podczas spotkania w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Sejm w piątek uchwalił ustawę budżetową na rok 2025. Zakłada ona, że dochody budżetu wyniosą 632,6 mld zł, wydatki nie przekroczą 921,6 mld zł, a deficyt sięgnie maksymalnie 289 mld zł. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 232 posłów, 207 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Razem głosowało przeciw ustawie. Uwagi ugrupowania dotyczą przede wszystkim wydatków na publiczną ochronę zdrowia.

Zandberg: Ten błąd trzeba jak najszybciej naprawić

Zapowiadamy jasno, że my tego nie odpuścimy. To, że skończyła się procedura budżetowa w Sejmie, to nie znaczy, że problem rządu zniknął, że temat zniknął. Jest wręcz przeciwnie. Będziemy walczyć o to, żeby budżet został znowelizowany, będziemy przypominać rządowi na każdym kroku, że ten błąd trzeba jak najszybciej naprawić - zapowiedział w niedzielę podczas konferencji prasowej w Krakowie Adrian Zandberg.

Lider partii Razem wyjaśnił, że ugrupowanie nie mogło poprzeć budżetu, który w ich przekonaniu "uderza w chorych, w pacjentów i jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszego kraju". Według Zandberga do utrzymania w przyszłym roku ochrony zdrowia na obecnym poziomie zabrakło 20 mld zł.

Ten budżet to zapowiedź tego, że pod koniec przyszłego roku ludzie będą po prostu odchodzić z kwitkiem, chociaż będą potrzebne operacje, żeby ratować ich życie, żeby ratować ich zdrowie. Nie wolno do tego dopuścić - podkreślił w niedzielę polityk. Jego zdaniem konsekwencją niedofinansowania publicznej ochrony zdrowia może być też m.in. zamykanie szpitali.

W budżecie zapisano 221,7 mld zł na ochronę zdrowia (łącznie z NFZ), co oznacza wzrost wydatków o blisko 31 mld zł.

Zandberg o roku rządu Tuska: Rozczarowanie

Adrian Zandberg w piątek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poproszony o podsumowanie roku obecnego rządu Koalicji Obywatelskiej, odpowiedział: Jak bym podsumował w jednym zdaniu? Jednym słowem: rozczarowanie. Te sprawy, które miały się zmienić przez ten rok, nie zostały dowiezione. Dowieziono jedną rzecz, tzn. kwestię odblokowania środków europejskich i chwała za to. (...) To w dużym stopniu jest rok stagnacji. Niestety, są takie przestrzenie, w których się cofnęliśmy.

Polityk ocenił, że dziś "Polska jest w korkociągu, jeżeli chodzi o usługi publiczne, a w szczególności jeżeli chodzi o ochronę zdrowia".

Kolejki do lekarzy się nie skracają, tylko rosną. Mamy narastający problem: starzeje się kadra medyczna, starzeją się pielęgniarki, jest ich coraz mniej, jest coraz więcej starszych osób, które wymagają opieki, które wymagają rehabilitacji. System się zatyka. A co robi rząd w tym czasie? Zamiast zająć się tym, żeby zdobyć nowe środki na leczenie ludzi, to zajmuje się tym, żeby ograbić Narodowy Fundusz Zdrowia i rozdać pieniądze ludziom zamożnym. No bo do tego sprowadzają się kolejne ustawy... (...) Ostatnio głosowaliśmy ustawę, która zabiera pieniądze z systemu, żeby zamożni przedsiębiorcy mogli taniej kupić sobie luksusowe samochody - powiedział Zandberg.

Ocenił, że "ci, którzy są w rządzie nic nie mogą, a realne decyzje podejmuje Platforma Obywatelska i Tusk, niezależnie od tego, czy one się podobają, czy nie".