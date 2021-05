Strażacy po wczorajszych intensywnych opadach deszczu interweniowali w całym kraju 845 razy. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z woj. śląskiego. Na razie w tym regionie deszcz przestał padać. Synoptycy nie mają dobrych wieści z kolei dla mieszkańców wschodnich części kraju. Tam prognozowane są burze z gradem.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Nawałnice przeszły nad Polską minionej nocy. Strażacy musieli interweniować 845 razy. Tylko od północy odnotowano ponad 200 wyjazdów służb. Regionem najbardziej dotkniętym intensywnymi opadami deszczu i burzami jest woj. śląskie. Tam strażacy wyjeżdżali do pracy ponad 600 razy.

Ulewy szczególnie dały się we znaki w okolicach Raciborza. Tam interwencji było prawie 200.



Po kilkadziesiąt razy strażacy wyjeżdżali także w rejonach Wodzisławia Śląskiego i Rybnika.



W Krzyżanowicach woda m.in. dostała się do budynku urzędu gminy i komendy policji oraz podmyła torowisko. W Rydułtowach natomiast zalana została piwnica w szpitalu.



Trudna sytuacja była również w Tychach, gdzie podtopiona została piwnica hotelu. W Katowicach, na jednej z ulic, woda dostała dostała się do budynku szkoły podstawowej.



W stolicy województwa śląskiego na drodze nr 86 kierowca samochodu wjechał w najprawdopodobniej przewrócone w czasie burzy drzewo. W Krzyżanowicach z kolei urazu doznała kobieta, która przewróciła się, kiedy próbowała wejść do zalanej piwnic swojego domu.

Prognoza pogody

Jak informuje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wschodniej połowie kraju spodziewane są dziś burze, a im dalej na południe, tym większe będzie zagrożenie występowaniem gradu oraz wyższych prędkości wiatru. W miejscu występowania burz spadnie do 20 mm deszczu, a prędkość wiatru może osiągnąć 70 km/h.



Od godz. 11 w województwie podlaskim zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed burzami.



Nadal będzie jednak ciepło: 12 st. C na krańcach północnych i południowych, od 17 do 19 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 21 st. C na Kujawach.