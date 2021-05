Ponad 500 razy interweniowali w czwartek strażacy w związku ze zjawiskami pogodowymi - poinformował PAP mł. bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Jak poinformowała PAP Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, do godz. 21 w czwartek strażacy wyjeżdżali łącznie do 538 interwencji związanych ze zjawiskami pogodowymi.



Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim - 301. Wiele interwencji dotyczy zalanych posesji.

Najgorsza sytuacja jest w powiatach raciborskim i wodzisławskim. Starostowie wprowadzili alarm przeciwpowodziowy. Konieczne było także wezwanie posiłków spoza powiatów.

Strażacy wypompowują wodę z zalanych piwnic, mieszkań, podwórek i dróg. Usuwają także muł zalegający na ulicach.

Na terenie powiatów odebrano już setki zgłoszeń. Interwencje będą trwały do rana - niestety na noc zapowiadane są kolejne ulewy.

W województwie małopolskim zanotowano natomiast 90 interwencji, a w dolnośląskim - 67.



W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w czterech województwach na południu Polski - województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i dla części województwa podkarpackiego.



Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.