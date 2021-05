Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty zostały wydane dla mieszkańców sześciu województw. O ostrożność apeluje się także do mieszkańców województwa śląskiego. Na skutek wczorajszych ulew podniósł się tam poziom Odry. W dwóch powiatach ogłoszono alarmy przeciwpowodziowe.

W wielu miejscowościach w Polsce mogą dziś wystąpić burze. Sprawdźcie aktualną prognozę pogody IMGW / Pixabay

We wschodniej części kraju synoptycy prognozują burze. Na południu Polski mogą pojawić się także opady gradu.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla:



części województwa podkarpackiego,

części województwa małopolskiego,

województwa świętokrzyskiego,

części województwa lubelskiego,

województwa mazowieckiego.

Alerty zaczną obowiązywać w południe i potrwają do godz. 22.



"Im dalej na południe, tym większe będzie zagrożenie występowania wyższych prędkości wiatru" - prognozują synoptycy IMGW.



Instytut wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa podlaskiego. W tym regionie prognozowane są burze.



W całym kraju nadal będzie jednak ciepło. Termometry pokażą 12 st. C na krańcach północnych i południowych, od 17 do 19 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 21 st. C na Kujawach.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Alarmy przeciwpowodziowe w dwóch powiatach

Trudna sytuacja panuje w województwie śląskim, gdzie służby próbują oszacować straty po nocnych ulewach. Strażacy musieli wyjeżdżać, głównie do zalanych posesji, ponad 600 razy. W całej Polsce służby interweniowały 845 razy.

Według informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Odra na stacji pomiarowej w Raciborzu Miedoni przekroczyła stan ostrzegawczy o 12 centymetrów. W dwóch powiatach - raciborskim i wodzisławskim - starostowie ogłosili pogotowie przeciwpowodziowe.

