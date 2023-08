Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy w sprawie wody pitnej, która zawiera między innymi normy bezpieczeństwa dotyczące bakterii legionella. W związku z tym już w marcu Bruksela wszczęła wobec Polski postępowanie przeciwnaruszeniowe – poinformował RMF FM rzecznik Komisji Europejskiej. Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) przekazało nam z kolei, że polskie władze dopełniły obowiązku informowania o zakażeniach legionellą.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej zawiera między innymi w załączniku 1-D konkretne parametry dla bakterii legionella istotne dla oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych.

Przepisy mówią także jakie działania należy podjąć, gdy te wskazania zostały przekroczone lub gdy wystąpiły ogniska choroby.

Dyrektywa wprowadza wyższe parametry jakości wody pitnej i ocenę ryzyka od ujęcia po punkt, w którym woda jest dostarczana konsumentom.

Dokument zobowiązuje państwa członkowskie do przeprowadzenia po raz pierwszy oceny ryzyka w krajowych systemach dystrybucyjnych do stycznia 2029 r.

"Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie muszą zapewnić podjęcie odpowiednich środków w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka związanego z legionellą, ze szczególnym uwzględnieniem budynków priorytetowych, takich jak szpitale i domy spokojnej starości. Ta ocena ryzyka podlega przeglądowi co sześć lat i, w razie potrzeby, jest aktualizowana" - czytamy w oświadczeniu.

Jak przekazał RMF FM rzecznik KE "państwa członkowskie miały obowiązek przenieść tę dyrektywę do prawa krajowego i zastosować się do jej przepisów do 12 stycznia tego roku". Polska tego nie zrobiła.

"W związku z tym Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie naruszenia w związku z niepoinformowaniem o środkach transpozycji w marcu 2023 r." - przekazał rzecznik KE. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w tej sprawie wobec ponad połowy państw UE.

Rzecznik KE przypomniał także, że państwa członkowskie mają obowiązek zgłaszania choroby legionistów Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). ECDC monitoruje wszystkie zgłoszenia i sporządza okresowe raporty dotyczące zachorowań na tę chorobę.

Instytucja przekazała dziennikarce RMF FM, że polskie władze dopełniły obowiązku informowania o zakażeniach bakterią leginella.

"EDC zostało poinformowane w związku z tą epidemią przez władze zdrowia publicznego w Polsce i jest z nimi w kontakcie, i będzie w dalszym ciągu monitorować to wydarzenie w ramach wywiadu epidemicznego. Zarządzanie chorobami należy do kompetencji krajowych i ECDC będzie udzielać porad w razie potrzeby" - czytamy w oświadczeniu przesłanym RMF FM.