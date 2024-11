Powstał zespół ds. przygotowania nowej podstawy programowej z WF – poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Dodała, że w lutym podstawa może być gotowa i trafić do konsultacji. W skład zespołu weszli m.in. nauczyciele WF, trenerzy i utytułowani sportowcy. Nowa podstawa ma wejść w życie 1 września 2025 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Lech Muszyński / PAP

Minister Nowacka i minister sportu i turystki Sławomir Nitras poinformowali o powołaniu zespołu ds. przygotowania nowej podstawy programowej z WF dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przedstawionym przez Nowacką harmonogramem prac podstawa ma być gotowa w lutym i trafić do konsultacji publicznych.

Pod koniec marca będziemy już gotowi (...), by nauczycielki i nauczyciele, się z nią zapoznali i przygotowali - dodała.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowa podstawa ma wejść w życie 1 września 2025 r.

Zależy nam, by polska młodzież była zdrowa, żeby się ruszała, żeby miała jak największą sprawność fizyczną - powiedziała Nowacka. Dodała, że z informacji resortu wynika, że coraz więcej osób nie chce ćwiczyć. Niewielki tylko procent uczniów ma zwolnienia permanentne, ale zwolnień z zajęć WF niestety jest dużo - przyznała.

Zaznaczyła, że zależy jej na rozwijaniu praktycznych umiejętności. Dlatego powiążemy edukację zdrowotną z wychowaniem fizycznym. Doprowadzę do tego, by te lekcje były jak najfajniejsze - zapewniła.

W tym celu, jak dodała, poprosiła "ekspertów i ekspertki, ludzi z bardzo bogatym doświadczeniem, a przede wszystkim (...) nauczycieli (...) praktyków". Podała, że w tej grupie są nauczyciele z różnych typów szkół. Dodała, iż chce, by zespół opracował nie tylko podstawę programową, ale także rekomendacje.

"Znaczenie wychowania fizycznego w szkole musi się zmienić"

Szef MSiT podkreślił, że "znaczenie wychowania fizycznego w szkole musi się zmienić". Mówił, że również samo postrzeganie wychowania fizycznego i zdobywanie umiejętności ruchowych, które nie są mniej ważne niż wiedza i umiejętności z innych dziedzin, musi nabrać innego znaczenia.

Bardzo zależałoby mi na tym (...), żeby podstawa programowa była bardzo prosta, zrozumiała dla wszystkich. Nie da się tego niestety powiedzieć o podstawie, która obecnie obowiązuje - dodał.

Przewodnicząca zespołu dr Zuzanna Mazur powiedziała, że postara się, by treści były zrozumiałe. Na pewno zadbamy o to, by znalazły się tam podstawowe umiejętności ruchowe, położymy na to nacisk - podkreśliła.

Adam Kszczot: Trzeba nowatorskich narzędzi, które pozwolą zarazić dzieci ruchem

Jeżeli byłbym ministrem edukacji, to przede wszystkim oddalałbym gdzieś widmo ocen, a bardziej kreował chęć poznawania, chęci wychodzenia trochę ze swojej strefy komfortu, ale niekoniecznie przez pryzmat samych ocen. Gdzieś to wypośrodkował - mówił w rozmowie z Marcinem Jędrychem na antenie Radia RMF24 Adam Kszczot, wybitny lekkoatleta, wielokrotny medalista mistrzostw Europy i świata.

Czasy się zmieniły i podobnie też jest z lekcjami WF-u. Tutaj potrzebne są nieco bardziej nowatorskie narzędzia, które pozwolą zarazić dzieci ruchem - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Kszczot o zmianach w lekcjach WF: Trzeba nowatorskich narzędzi, które pozwolą zarazić dzieci ruchem

Kto wejdzie w skład zespołu?

Z rekomendacji MEN w skład zespołu wchodzą: Karol Czyż - nauczyciel WF i wicedyrektor SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie i trener młodzieżowej reprezentacji Polski w rugby; Anna Gawron - nauczyciel WF w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich; Agnieszka Kwiecień - nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku, trener i opiekun drużyny szczypiornistek; Agnieszka Tymińska - nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie i Małgorzata Pawłowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Z rekomendacji Instytutu Badań Edukacyjnych: Maciej Tauber - od 2020 r. członek Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy MSiT, wykładowca Akademii Trenerskiej w Instytucie Sportu i hokeista reprezentujący barwy trzecioligowej Torpedy Warszawa.

Z rekomendacji MSiT: dr Zuzanna Mazur - kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego w AWF w Warszawie, ekspertka ministerialnego projektu "WF z AWF Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości" realizowanego od 2021 r.; Piotr Wróblewski - nauczyciel WF - 31 lat pracy zawodowej, doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego, ekspert ds. awansu zawodowego dla nauczycieli; Monika Pyrek - lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce, założycielka Fundacji swojego imienia, w ramach której realizuje m.in. projekty: Alternatywne lekcje WF, Monika Pyrek Camp, Monika Pyrek Tour czy Fundusz Stypendialny Skok w marzenia; Otylia Jędrzejczak - mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, pięciokrotna mistrzyni Europy na długim basenie, trzykrotna rekordzistka świata, od 2021 r. prezeska Polskiego Związku Pływackiego.