Policja poszukuje zaginionego Bartłomieja Kowalskiego. 28-latek oddalił się wczoraj z okolic Alei Solidarności w Warszawie i do tej pory nie powrócił do miejsca zamieszkania. Od tego czasu nie kontaktował się też z rodziną, ani ze znajomymi.

Zaginiony 28-letni Bartłomiej Kowalski / KRP IV - Bemowo, Wola / Policja

28-letni Bartłomiej ostatni raz był widziany przy przejściu dla pieszych w okolicy Al. Solidarności w Warszawie.

Mężczyzna porusza się w charakterystyczny sposób - buja się do przodu i tyłu. W trakcie rozmowy może energicznie poruszać rękami. To tik nerwowy. Mówi też sam do siebie.

28-latek ma ok. 180 cm wzrostu. Waży blisko 85 kg.



W momencie zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę pikowaną, szarą czapkę, szaro-czarny "komin". Miał na sobie granatowe spodnie dżinsowe i czarne buty za kostkę typu traper/trzewiki.

Policja prosi o informacje

Wszelkie informacje o zaginionym należy kierować do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV ul. Żytnia 36.

Numer telefonu: 47 723 94-50. Można też zadzwonić pod numer alarmowy 112, albo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl.