Policjanci z Nowego Targu szukają 14-letniego Piotra Bandyka z Lipnicy Murowanej. Chłopiec w piątek wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. W poszukiwania zaangażowani są również ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz słowackie grupy poszukiwawcze.

Poszukiwany 14-latek / KPP Nowy Targ /



Jak powiedziała RMF FM rzeczniczka nowotarskiej policji Dorota Garbacz, chłopiec wyszedł wczoraj z domu ok. godz. 13, by pojeździć na hulajnodze.



Od wczoraj szukają go policjanci, ratownicy GOPR, wykorzystany był również śmigłowiec tatrzańskiego TOPR-u - relacjonowała. Miejscowość, w której mieszka chłopiec, jest tuż przy granicy ze Słowacją, dlatego w poszukiwania zaangażowały się również tamtejsze służby.

14-letni Piotr jest szczupły, ma krótkie blond włosy i brązowe oczy. Ma znamię na lewym policzku.



W dniu zaginięcia chłopiec ubrany był w koszulkę z krótkim rękawem z wzorem moro koloru oliwkowo-zielonego, czarne spodenki dresowe i czarne buty sportowe. 14-latek nosi okulary z ciemnoniebieskimi oprawkami. Z domu zabrał niebieską hulajnogę z czarnymi kołami.

Policja prosi wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopca, o kontakt pod numerem telefonu: 47 83 46 400.