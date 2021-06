​"Na terenie całego kraju będzie przeważnie pogodnie. Chmury pojawią się głównie na południowym wschodzie, południu i w centrum" - prognozuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak przekazał synoptyk, "około godziny 8-9 temperatura będzie wzrastać i na przeważającym obszarze kraju będzie około 20 stopni, miejscami nawet powyżej". Na terenie całego kraju będzie przeważnie pogodnie. Chmury pojawią się głównie na południowym wschodzie, południu i w centrum.

Mimo tego, że front opuści już Polskę, to na krańcach południowo-wschodnich możliwe będą burze - powiedział Szymona Ogórek. Dotyczy to województwa podkarpackiego i części małopolskiego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Możliwe będą przelotne, lokalne opady deszczu. Jednak nie powinno być tego dużo - zaznaczył synoptyk.



Upalne, zwrotnikowe powietrze znajdzie się już poza granicami Polski i zostanie wyparte na wschód. W związku z tym nie będzie upalnie, nawet na wschodzie kraju. Temperatura powietrza osiągnie od 23 do 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na krańcach południowych i na wybrzeżu.



Alerty burzowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju; w woj. małopolskim, podkarpackim, lubelskim oraz w południowych powiatach woj. mazowieckiego i śląskiego.



W regionach tych prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu sięgające lokalnie do 40 mm, a także porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może pojawić się również grad.



Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne.

Niedziela

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo duże z zanikającymi, przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni C, nad morzem i na południowym wschodzie kraju od 14 do 17 stopni C, a najchłodniej w podgórskich rejonach Sudetów, około 10 stopni C.



W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni C, nad morzem około 20 stopni C.