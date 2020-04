Do pięciu lat więzienia grozi 38-latkowi, który w Łodzi zaatakował maczetą psa sąsiada dotkliwie raniąc zwierzę. Mężczyzna został zatrzymany. We wtorek prokuratura ma podjąć decyzję co do środka zapobiegawczego. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

