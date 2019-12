Lubelska policja szuka mężczyzny, który zaatakował kobietę na klatce schodowej jednego z bloków na osiedlu LSM. Funkcjonariusze opublikowali jego porter pamięciowy i proszą o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają napastnika.

Portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny / Policja Lublin / Policja

Jak podaje policja, do napaści doszło 5 grudnia. Mieszkanka Lublina została zaczepiona przed wejściem do klatki schodowej przez nieznajomego, który wszedł za nią do bloku, a później próbował dopuścić się wobec niej innej czynności seksualnej. Kobieta odepchnęła napastnika i wtedy mężczyzna uciekł.

Policja informuje, że napastnik ubrany był w czarną kurtkę zimową, ciemne spodnie i ciemne buty. Na głowie miał ciemną czapkę.

Wszyscy, którzy rozpoznają poszukiwanego mężczyznę, proszeni są o kontakt z KP IV w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 45 - nr tel. (81) 535 48 00 lub tel. alarmowy 112.