Wyodrębnienie Warszawy z Mazowsza jest możliwe, ale nie jest przesądzone. Według informacji naszego dziennikarza, w obozie Zjednoczonej Prawicy przyspieszyły dyskusje nad taką koncepcją.

Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Przypomnijmy, że w dzisiejszym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że prace nad projektem takiej ustawy są na ukończeniu, a dokument może zostać złożony w Sejmie do końca lipca, bo PiS chce, by władze dwóch nowych województw zostały wybrane jeszcze w tym roku.

Osłabienie PSL-u

Jak ustalił nasz reporter, zapowiedź szybkich prac nad utworzeniem siedemnastego województwa ma przede wszystkim cel polityczny. To cios wyprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo taka zmiana pozbawiłaby władzy Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.

Dla jego partii oznaczałoby to kolejne osłabienie po słabym wyniku Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich.

Dlatego partia rządząca chce przymusić ludowców, by choć niektórzy z nich nawiązali współpracę z PiS-em, na przykład w ramach zapowiedzianej przez prezydenta w kampanii Koalicji Polskich Spraw, albo żeby przeszli na stronę partii rządzącej.

Jeśli ludowcy się na to nie zgodzą, co dotychczas zapowiadał lider PSL-u, to PiS rzeczywiście niedługo może złożyć taki projekt ustawy do laski marszałkowskiej, choć przyspieszenie w tej sprawie to tak zwany "balon próbny" wobec ludowców.