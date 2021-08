Wynajmujący mieszkania i płacący podatek ryczałtowy mogą stracić na Polskim Ładzie - ostrzegają eksperci. Właściciele mieszkań na wynajem będą musieli zapłacić podatek niezależnie od tego, czy zarobią na tej działalności. Dla płacących ryczałt ewidencjonowany z kolei Polski Ład oznacza wyższe obciążania daninami.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na zmianach podatkowych dotyczących wynajmu mieszkań może stracić nawet pół miliona osób. "Wynajmujący będą musieli zapłacić podatek, nawet jeżeli będą ponosić straty" - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą polegająca na wyjmowaniu mieszkań, stracą prawo do amortyzowania nieruchomości. Do tej pory przychody z takiego wynajmu były rozliczane na zasadach ogólnych. Trzeba było zapłacić podatek od zysku, czyli różnicy między przychodami z wynajmu, a kosztami takimi jak remont, spłacany kredyt i czynsz.

Według zasad, które ma wprowadzić Polski Ład podatek trzeba będzie płacić ryczałtem od przychodów uzyskanych z wynajmu. Danina będzie wynosić osiem i pół procent dla przychodu do stu tysięcy złotych oraz dwanaście i pół procent dla reszty.

Polski Ład nie opłaci się też osobom, które rozliczają się z fiskusem na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. "Ryczałtowcy po wprowadzeniu Polskiego Ładu zapłacą więcej niż obecnie" - ostrzega w rozmowie z RMF FM doradca podatkowy z firmy inFakt.

W rządowym projekcie znajduje się zapowiedź obniżenia stawek opodatkowania. Według ekspertów, proponowana przez rząd obniżka jest pozorna, bo rząd jedną ręką obniża stawki, a drugą podnosi wysokość składki zdrowotnej dla tej grupy.

Nowa wysokości składki dla tej grupy wyniesie jedną trzecią stawki ryczałtu, czyli np. przedsiębiorca opodatkowany 12-sto procentowy ryczałtem zapłaci jeszcze składkę w wysokości czterech procent przychodu.

Można powiedzieć, że przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym będą mieli stawkę o 1/3 podniesioną - komentuje Piotr Juszczyk z firmy inFakt. Obniżki - z 17 do 14 procent - przewidziano dla branży budowlanej, zawodów medycznych i technicznych. Dla IT stawka ma spaść z 15 do 12 procent.