Nie odnaleziono dwóch pracowników zaginionych po eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych Nitroerg w Krupskim Młynie w Śląskiem. Do wybuchu doszło wczoraj po południu. Po nim dwie osoby nie stawiły się w miejscu zbiórki.

Skutki wybuchu w zakładzie w Krupskim Młynie / Gorąca Linia /

W nocy na terenie zakładów Nitroerg trwała akcja poszukiwacza, choć jak oświadczyła firma szanse na znalezienie żywych osób wydają się niewielkie.

Zaginieni pracownicy to mężczyźni w wieku 32 i 43 lat. Mogą się znajdować pod gruzami budynku, całkowicie zniszczonego przez potężny wybuch.

W poszukiwaniach strażacy wykorzystali m.in. psy, ale nie podjęły one żadnego tropu.

Wybuch był słyszalny w odległości wielu kilometrów

Zarząd Nitroergu powołał komisję, która ma wyjaśnić przyczyny eksplozji.

Jak podała wcześniej straż pożarna, do wybuchu doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny.

Do niekontrolowanej detonacji doszło w poniedziałek ok. 17.15. Wybuch w zakładzie był słyszalny w odległości wielu kilometrów od fabryki.

Doszczętnie zniszczony został jeden z budynków produkcyjnych, tworząc rumowisko złożone z fragmentów zawalonej konstrukcji obiektu oraz jego wyposażenia. Niewielkie ogniska pożaru po detonacji szybko ugaszono.

Miejsce po eksplozji dynamitu w Krupskim Młynie foto. Gorąca Linia RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Nitroerg - jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych

Należący do Grupy KGHM Nitroerg to największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych oraz systemów inicjowania do użytku cywilnego.

Zakład w Krupskim Młynie jest częścią spółki Nitroerg SA, w skład której wchodzi też fabryka w Bieruniu. Firma wytwarza m.in materiały wybuchowe emulsyjne, nitroglicerynowe i amonowo-saletrzane, nieelektryczne systemy inicjowania i zapalniki elektryczne.

W przeszłości w zakładach spółki dochodziło już do wypadków, także śmiertelnych.

W styczniu zeszłego roku w wyniku eksplozji zginął 49-letni pracownik zakładu w Bieruniu. Wybuchły wówczas pozostałości z produkcji, unieszkodliwiane w przeznaczonym do tego miejscu, oddalonym od hal produkcyjnych. Inny 36-letni pracownik trafił do szpitala.

W marcu 2017 roku w Krupskim Młynie w wyniku niewielkiego wybuchu zginął 59-letni pracownik, wykonujący prace remontowe. Dwaj inni robotnicy w wieku 45 i 58 lat trafili wówczas do szpitala.

W październiku 2004 roku w zakładach w Krupskim Młynie zginęły dwie kobiety w wieku 45 i 50 lat. Eksplozja nastąpiła podczas produkcji stosowanego w górnictwie materiału wybuchowego - metanitu.