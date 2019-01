​Wszystkie związki zawodowe przeciwko Annie Zalewskiej. "Będziemy się zastanawiać, czy w ogóle jeszcze rozmawiać z panią minister edukacji" - mówi RMF FM rzecznik nauczycielskiej "Solidarności". Wieczorem, na posiedzeniu Rady Krajowej związku zapadła decyzja o utworzeniu komitetu protestacyjno-strajkowego.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

"Solidarność" nie przyłączy się jednak do pozostałych związków. Tłumaczą, że nie zamierzą współpracować ze znacznie mniejszym OPZZ, którego członkiem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.

NSZZ "Solidarność jest największym związek zawodowym w Polsce. Jeśli będzie to protest, to będzie to protest ogólnopolski, całej "Solidarności" - mówi Olga Zielińska z "Solidarności".

Decyzja o ewentualnym zerwaniu rozmów z MEN i formie protestu w poniedziałek.

Solidarność chce podniesienia pensji nauczycieli o 15 proc. Według wyliczeń związku chodzi o mniej więcej 700 złotych.