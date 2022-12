Wszyscy Polacy mają dostać e-skierowania na szczepienia przeciwko grypie - dowiedział się nasz dziennikarz. Ministerstwo Zdrowia w najbliższych tygodniach chce wprowadzić zmianę w ustawie, by ułatwić otrzymanie preparatu.

Szczepienia przeciwko grypie w przychodni w Chorzowie / Andrzej Grygiel / PAP

E-skierowanie ma zastąpić receptę na szczepienie, którą teraz musi wystawić lekarz. Dzięki tej zmianie chętni mają dostać preparat z marszu. Tak jak jest w przypadku szczepień przeciwko koronawirusowi. Chętni będą mogli pójść do apteki, tak aptekarz ich zaszczepi, już bez recepty od lekarza. Chcielibyśmy wprowadzić to jak najszybciej, niezbędna jest zmiana ustawowa, którą Sejm i Senat zajmą się jeszcze w grudniu - zapowiada w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Chętnych brakuje przez skomplikowaną procedurę

Zmiany i ułatwienie mają dotyczyć osób, dla których szczepionka przeciwko grypie nie jest refundowana. Pozostali, czyli osoby z grup objętych refundacją, będą wciąż musieli dostać receptę na szczepienie od lekarza.

Bezpłatną, refundowaną szczepionką przeciwko grypie w tym sezonie mogą dostać seniorzy w wieku 75+ oraz kobiety w ciąży, a dla osób w wieku 65+ oraz dla dzieci i dla pacjentów z obniżoną odpornością preparat jest refundowany w pięćdziesięciu procentach.

O jak najszybsze ułatwienie apelują farmaceuci i lekarze.

Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Rutkowska opisuje, że w całej Polsce w aptekach są setki tysięcy niewykorzystanych szczepionek przeciwko grypie. Chętnych brakuje przez skomplikowaną procedurę. Zamówiliśmy szczepionki pod koniec sierpnia i preparaty czekają w magazynach, tak jak my, na pacjentów - zaznacza.

Na razie od września przeciwko grypie w całym kraju zaszczepiło się średnio niespełna dwóch na stu Polaków. Specjaliści przewidują, że w najbliższych tygodniach liczba chorych będzie rosnąć.