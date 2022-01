Zaczęło się od czwartkowego otwarcia Pralni Społecznie Odpowiedzialnej we Wrocławiu. W uroczystości uczestniczył wrocławski biskup, jednak darczyńca pralek do placówki - firma Henkel - nie chciała, aby biskup je poświęcił. Doszło do zgrzytu, biskup opuścił wydarzenie, a właściciel pralni ogłosił, że odda pralki Henkelowi. Wówczas firma wyraziła ubolewanie i przeprosiła biskupa. Ma zostać ustalony nowy termin poświęcenia.

REKLAMA