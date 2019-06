Na trzy miesiące trafi do aresztu 56-letni Zygmunt W., który w poniedziałek rano na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia ugodził nożem księdza. Zdecydował o tym, tamtejszy sąd. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa duchownego.

Wrocław: Trzy miesiące aresztu dla mężczyzny, który ugodził nożem księdza / Aleksander Koźmiński / PAP

Do napaści na księdza doszło w poniedziałek przed godz. 7 na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia. Mężczyzna podszedł do duchownego, rozpoczął z nim rozmowę, następnie ugodził go nożem. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji.

We wtorek na wniosek wrocławskiej prokuratura sąd aresztował W. na trzy miesiące. Sąd uwzględni wniosek prokuratury i aresztował podejrzanego na trzy miesiące - powiedział prok. Sebastian Chudaszek z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Śródmieście.

Zygmunt W. na pytanie dlaczego to zrobił odpowiedział, że "to pytanie retoryczne". Przyznał, że nie znał księdza oraz nie żałuje tego co zrobił. Jednocześnie dodał, że jego działania miały związek z filmem Sekielskiego "Tylko nikomu nie mów".



Mężczyzna zaatakował duchownego wczoraj w przedsionku kościoła NMP, zaraz po tym zdarzeniu został obezwładniony przez świadków i przekazany policji. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa za co grozi dożywocie.