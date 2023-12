/ Materiały prasowe

Kongres ESG Polska Moc Biznesu - scena G jak Gospodarka - to scena, które zanurza się w współczesnych wyzwaniach i szansach stojących przed biznesem w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Podczas tej edycji kongresu, uczestnicy mają wyjątkową okazję do zgłębienia tajników budowania organizacji XXI wieku. W dobie dynamicznie zmieniających się rynków i rosnącego znaczenia aspektów środowiskowych, społecznych oraz zarządzania (ESG), eksperci dzielą się wiedzą o strategiach, które pozwalają firmom nie tylko przetrwać, ale i rozkwitać. Omawiane są metody, dzięki którym przedsiębiorstwa stają się bardziej elastyczne, adaptując się do ciągle zmieniającej rzeczywistości rynkowej i zwiększają swoją odporność na przyszłe wyzwania.

Nie mniej ważna jest dyskusja na temat finansowania zrównoważonego rozwoju. W świetle rosnących wymagań regulacyjnych i ekologicznych, firmy poszukują nowych źródeł finansowania swoich projektów. Kongres rzuca światło na najnowsze instrumenty finansowe i metody przyciągania inwestorów, które są kluczowe dla promowania trwałego rozwoju i innowacyjności.

Równie istotne jest rozważanie roli polskich firm w kontekście "local content" - ich efektywności działania zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach. Sesja ta bada, w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa mogą rozwijać się i inwestować, znajdując równowagę między lokalnymi potrzebami a globalnymi aspiracjami, a także jak mogą one skutecznie uczestniczyć w ważnych dla kraju projektach inwestycyjnych.

Kulminacyjnym punktem kongresu jest panel dotyczący liderów biznesu w dobie ESG. Tutaj rozważane są kluczowe cechy i strategie, które są niezbędne dla liderów w kierowaniu firmami w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dyskusja koncentruje się na tym, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne przywództwo w kontekście współczesnych wyzwań środowiskowych i społecznych.

Gala Polskiej Mocy Biznesu, będąca kulminacją III edycji Kongresu Polska Moc Biznesu

W tym wyjątkowym wydarzeniu, które stanowi hołd dla odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu, odbywa się wręczenie nagród w konkursie "DNA - Bo pomaganie mamy w genach". Gala jest wyrazem uznania dla tych, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego i uczciwego biznesu w Polsce, realizując idee ESG (Environmental, Social, and Governance).

Konkurs "DNA - Bo pomaganie mamy w genach" to inicjatywa skierowana do przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy przez swoje działania wpływają na pozytywne zmiany w społeczeństwie i środowisku. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach, które odzwierciedlają główne tematy Kongresu: Działania Ekologiczne, Pomoc Społeczna oraz Uczciwe Zarządzanie. Każda z tych kategorii podkreśla różne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, od działań na rzecz ochrony środowiska, przez wsparcie społeczne, po etyczne podejście do zarządzania.

Jury, składające się z doświadczonych ekspertów, miało trudne zadanie wyłonienia trójki finalistów w każdej kategorii, co świadczy o wysokim poziomie zgłoszeń i zaangażowaniu uczestników w propagowanie wartości ESG. Ponadto, w procesie wyboru laureatów swój głos mogli oddać również internauci, co dodatkowo podkreśla społeczny wymiar tego przedsięwzięcia.

Gala i wręczenie nagród w konkursie "DNA - Bo pomaganie mamy w genach" to nie tylko moment uznania dla wyjątkowych osiągnięć, ale również inspiracja i zachęta dla innych, aby włączyli się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczciwego biznesu. Jest to wydarzenie celebrujące ideę, że odpowiedzialność społeczna i dbałość o środowisko są integralną częścią nowoczesnego biznesu, a pomoc i zaangażowanie społeczne stanowią ważny element DNA każdej prężnie działającej firmy i organizacji.

Więcej informacji o agendzie i prelegentach znajduje się na stronie https://polskamocbiznesu.pl/agenda

Organizatorzy Kongresu:

Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców UE. Działając od 2018 roku FCP pomogła już setkom osób bezpośrednio, a także zorganizowała wiele kampanii, spotkań i wydarzeń łączących biznes, administrację publiczną i społeczeństwo we wspólnym celu: BUDOWANIU LEPSZEGO ŚWIATA. Tu i teraz.

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych. Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.