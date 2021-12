Policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych, w powiecie krakowskim, zatrzymali 27-latka, który nie miał na twarzy maseczki. Mężczyzna próbował uciec policjantom, bo jak się okazało, był poszukiwany. Został zatrzymany i trafił do aresztu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci każdego dnia sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących restrykcji. Pomimo wielu apeli o przestrzeganie reżimu sanitarnego nadal nie brakuje osób, które nie stosują się do obowiązujących zasad.

Wczoraj w godzinach porannych policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych kontrolując teren stacji benzynowej na terenie gminy Mogilany, zauważyli mężczyznę, który nie miał na twarzy maseczki. Mundurowi próbowali go zatrzymać kiedy wychodził ze stacji. 27- latek zaczął uciekać, ale funkcjonariusze szybko go dogonili.

Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany i powinien odbyć w areszcie zaległą karę.



Za brak maseczki na twarzy i niestosowanie się do poleceń policji ukarano go mandatem. Następnie został doprowadzony do aresztu, gdzie odsiaduje zaległą karę.