Dodatkowo obowiązkowej kwalifikacji będą podlegać również osoby, które w latach 2023 i 2024:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej ,

, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Ostatnią kategorią osób, którzy będą musieli stawić się przed komisją, są ci, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Kategorie wojskowe

Sama kwalifikacja to m.in. sprawdzenie tożsamości, badanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby, promowanie służby wojskowej czy nadanie stopnia szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy.

Stawiający się mogą uzyskać: