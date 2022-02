​Władze Gdańska chcą odtworzyć park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na Aniołkach. Istniał on w latach 40. XX wieku. Mieszkańcy do końca lutego będą mieli wgląd w projekt zagospodarowania tego terenu.

/ Biuro Rozwoju Gdańska /

Park powstał, gdy powołana została Akademia Medyczna. Był miejscem wytchnienia dla studentów oraz pacjentów szpitala. Wykorzystano w nim wyjątkowy w skali Gdańska układ dwóch stawów, połączonych ze sobą groblami, zasilanymi grawitacyjnie wodą i powiązanych ze zbiornikiem wody czystej dla potrzeb szpitala.

Obecnie część tego terenu jest zabytkowym parkiem, a druga lasem.

Główną ideą projektu planu jest umożliwienie takiego zagospodarowania i urządzenia parku, które nie tylko podniesie walory wizualno-estetyczne terenu, przy jednoczesnej ochronie aspektów przyrodniczych, ale także pozwoli na poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników - podkreśla Milena Radziszewska, projektant z Biura Rozwoju Gdańska.

Powierzchnia planowanego parku leśnego to prawie 5 ha. Zgodnie z projektem podczas jego odtwarzania nacisk zostanie położony na zachowanie w dobrym stanie istniejących ścieżek dla pieszych i rowerzystów. W ich sąsiedztwie pojawią się ławki i stojaki rowerowe.

Wydzielona zostanie polana, na której możliwy będzie montaż urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych dla użytkowników w różnym wieku. W projekcie planu uwzględniono także punkt widokowy - ma być zlokalizowany na skraju wzniesienia od strony ul. Dębinki.

Sporządzenie planu nie jest równoznaczne z rozpoczęciem prac na wskazanym do zagospodarowania obszarze, otwiera natomiast możliwości inwestycyjne. Dodatkowym atutem będzie możliwość włączenia terenu parku leśnego do budżetu obywatelskiego - wyjaśnia Milena Radziszewska.

I przypomina, że powstanie parku leśnego przy ulicy Niedziałkowskiego w dzielnicy Osowa to efekt działań mieszkańców. Projekt ten zwyciężył w głosowaniu budżetu obywatelskiego 2020 roku.

Utworzenie parku leśnego przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym jest gwarancją, że teren ten będzie chroniony i zagospodarowany tak, by najlepiej służył mieszkańcom - podkreśla projektant.

Według specjalistów parki leśne mają wiele atutów - to najtańszy i najłatwiejszy w utrzymaniu rodzaj zieleni miejskiej. Dodatkowo produkują dużo tlenu, ujemnie jonizują powietrze, zwiększają jego wilgotność i przyczyniają się do obniżenia temperatury otoczenia nawet o 11 stop. C. Jeden hektar takiego parku w ciągu godziny "przerabia" 8 kg dwutlenku węgla - tyle w tym czasie wydycha 100 osób.