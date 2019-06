Samochód osobowy potrącił 17-letnią rowerzystkę w Odolanowie w powiecie ostrowskim (woj. wielkopolskie). Nie udało się jej uratować.

Do wypadku doszło na wlocie do Odolanowa. Osobowa skoda potrąciła 17-letnią rowerzystkę. Przybyli na miejsce ratownicy zastali na miejscu nieprzytomną kobietę. Pomimo natychmiast podjętej reanimacji dziewczyny nie udało się uratować - poinformowała Małgorzata Łusiak z ostrowskiej policji.



Badanie alkomatem wykazało, że kierowca auta - 48-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego - był trzeźwy. Pobrano mu krew do dokładniejszych badań.



Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.