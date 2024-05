W nocy strażacy walczyli z dużym pożarem składowiska śmieci w Rawiczu w Wielkopolsce. Przy ulicy Armii Krajowej płonęły dwie hałdy odpadów. Obie wysokie na mniej więcej 5 metrów. O poranku ogień został opanowany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ogromny pożar składowiska śmieci w wielkopolskim Rawiczu. Przy ulicy Armii Krajowej płonęły dwie hałdy odpadów. Jak przekazała RMF FM straż pożarna, na miejscu pracowało ponad 48 pojazdów pożarniczych.

Do wybuchu pożaru doszło przed godz. 2.00 w nocy.

Bardzo dużo tych odpadów jest gromadzonych na terenie zakładu, robimy wszystko w miarę możliwości, żeby ten pożar nie rozprzestrzenił się na pozostałą część firmy. Dysponujemy cysternami, podnośnikami, drabiną. Oprócz strażaków na miejscu jest też policja, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - powiedział nam w nocy rzecznik prasowy komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w Rawiczu, brygadier Krzysztof Skrzypczak.

Przed godziną 6:00 rano strażacy powiedzieli nam, że sytuacja jest opanowana. Apelują też do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca wybuchu pożaru i nie otwierali w swoich domach okien.

W tym samym miejscu - dwa lata temu doszło do podobnego pożaru.