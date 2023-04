Ponad połowa Polaków przygotowuje więcej jedzenia, niż jest to konieczne na dwa dni świąt. Niemal 38 procent przyznaje, że przynajmniej raz wyrzuciło jedzenie po Wielkanocy. To wyniki badań przeprowadzonych przez Kantar Public dla firmy Too Good To Go. Które produkty najczęściej trafiają do naszego kosza i jak zapobiec takiemu marnotrawstwu? Mamy dla Was kilka podpowiedzi.

Koszyk ze święconką / Monika Kamińska / Archiwum RMF FM

Z badań, które przeprowadzono po zeszłorocznych świętach wynika, że po Wielkanocy do kosza najczęściej trafiają: sałatka jarzynowa (62 proc.), pieczywo (39 proc.), różnego rodzaju szynki (27 proc.) oraz jajka na twardo (21 proc.) czy jajka faszerowane (20 proc.).

Sałatka jarzynowa jest potrawą, bez której nie wyobrażamy sobie świąt, więc jest to paradoksalne, że to właśnie ona znajduje się na szczycie najbardziej marnowanych potraw przez Polaków. To wynika przede wszystkim z tej ilości. Przygotowujemy jej za dużo i przechowujemy ją nieodpowiednio. Co ciekawe, ilość marnowanego jedzenia podczas Wielkanocy nie różni się zbytnio od ilości jaką marnujemy podczas świąt Bożego Narodzenia - wyjaśnia Anna Kurnatowska z firmy To Good To Go.

Dlaczego się marnuje?

Ankietowanych zapytano także, jakie są najczęstsze powody, przez które wyrzucają świąteczne jedzenie do kosza. 58 procent z nich robi to, bo jedzenie się zepsuło, 53 procent przygotowało go za dużo, 14 procent winą obarcza gości, którzy nie zjedli przygotowanego jedzenia, a co 10 z nich twierdzi, że świąteczne jedzenie mu się znudziło.

Te dane są przytłaczające, a wystarczyłoby trochę wyobraźni, dobrej woli, kreatywności, a wiele z tych produktów z naszego stołu nie musiałoby iść na straty. Weźmy na przykład sałatkę jarzynową. Wystarczyłoby dodawać do niej majonez przed każdym podaniem i wtedy sałatka mogłaby z nami przetrwać wszystkie dni świąteczne, a nawet może i kilka dni dłużej - radzi Anna Kurnatowska z firmy To Good To Go.

6 kroków do ratowania żywności

Badania pokazały także, że aż 2/3 Polaków dostrzega konieczność ograniczenia marnowania jedzenia w trakcie Świąt Wielkanocnych. Poniżej przedstawiamy porady ekspertów, które pomogą nam zmniejszyć ilość produktów, które trafią do kosza po świętach.

Przygotuj wcześniej listę przedświątecznych produktów.

Zadbaj o preferencję smakowe gości.

Podziel jedzenie między gości przed podaniem ich na stół.

Pozostaw w lodówce tyle jedzenia, ile potrzebujesz.

Pamiętaj, że prawie każde jedzenie można mrozić.

Pomyśl wcześniej, jak możesz przerobić pozostałe jedzenie.





Bardzo prostym pomysłem jest np. dodanie do sałatki jarzynowej tuńczyka i zblendowanie jej na pastę, którą możemy wykorzystać do śniadań na następne dni. Możemy spokojnie zblendować ją z majonezem, jeśli już go dodaliśmy. Bardzo prosty pomysł, szybkie wykonanie, a dzięki temu damy nowe życie kilkudniowej potrawie, która mogła się nam już przejeść - podsumowuje Kurnatowska.