Warsztaty z dekorowania pierników trwają do czwartku w Muzeum Toruńskiego Piernika. Każdy chętny może własnoręcznie przygotować piernikową ozdobę na wielkanocny stół.

Zdobienie pierników / Shutterstock

Jak wyglądają takie warsztaty? Sprawdził to nasz reporter Beniamin Piłat.

Robimy pierniki z wielkanocnymi motywami. Uczestnicy warsztatów dostają piernika i malują go farbami akrylowymi na takie barwy, jakie chcą - wyjaśnia Monika Włodarek z Muzeum Toruńskiego Piernika.

W pierniku jest dziurka, żeby można było go zawiesić. Nie jest to ciastko do zjedzenia, ale do dekoracji.

Warsztaty odbędą się jeszcze tylko w środę i czwartek. Zapisy są możliwe na stronie internetowej muzeum lub w kasie. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.