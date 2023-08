Zwiększyły się dostawy antybiotyków do polskich aptek - takie zapewnienie reporter RMF FM usłyszał w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. Ws. braku antybiotyków interweniowaliśmy w pierwszej połowie lipca. Dostaliśmy wtedy wiele sygnałów o Waszych problemach ze znalezieniem w aptekach przede wszystkim antybiotyków dla dzieci, w formie zawiesin. Inspektorat obiecał, że dostawy zwiększą się na przełomie lipca i sierpnia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak ustalił nasz reporter Michał Dobrołowicz, w ostatnich dniach do hurtowni farmaceutycznych dotarły zapasy dwóch antybiotyków: amoksycyliny i azytromycyny dla dzieci. Mają wystarczyć, zgodnie z prognozami GIF na podstawie bieżącego zapotrzebowania i popytu, na najbliższe dwa miesiące. Główny Inspektorat Farmaceutyczny potwierdza, że aktualne są plany, zgodnie z którymi na rynek ma wrócić amoksycylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym oraz azytromycyna. W sierpniu spodziewane są dostawy metolofenoksypenicyliny, amoksycyliny, amoksycyliny z kwasem klawulanowym i cefalosporyny w zawiesinie.

Do hurtowni dotarły większe dostawy w lipcu, czekamy na sierpniowe dostawy. Na chwilę obecną nie brakuje antybiotyków. Przygotowujemy się do sezonu jesiennego, gdy w sezonie infekcyjnym popyt na antybiotyki znów będzie większy. Lipcowe braki wynikały z większego zapotrzebowania na antybiotyki, ten problem poza Polską pojawił się też w innych europejskich krajach - podkreśla w rozmowie z RMF FM rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"Problemy mniejsze, ale wciąż odczuwalne"

Farmaceuci z Naczelnej Rady Aptekarskiej z jednej strony potwierdzają, że łatwiej niż miesiąc temu można znaleźć antybiotyk w zawiesinie. Jednak wciąż jest wiele aptek, gdzie tych preparatów nie ma. Wtedy trzeba szukać dalej albo prosić lekarza lub farmaceutę, by znalazł zamiennik leku, którego potrzebujemy.

Poprawiła się dostępność antybiotyków w zawiesinach, jednak my, farmaceuci stosujemy zamienniki po to, by kuracja antybiotykowa była kontynuowana albo żeby mogła zostać zastosowana. Amoksycylina z kwasem klawulanowym i część cefalosporyn już się pokazały na rynku. Natomiast nadal występują problemy z dostępnością do leków, w tym do niektórych antybiotyków. W systemie tygodniowym lekarze i farmaceuci dostają listę-wykaz produktów o utrudnionej dostępności. Kluczowe jest, by lekarze korzystali z tej listy - komentuje w rozmowie z reporterem RMF FM prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.