Nowy Rok przywita nas deszczem i silnym wiatrem, a już od piątku czeka nas ochłodzenie. Spodziewajcie się opadów śniegu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

We wtorek 31 grudnia 2024 roku będzie pochmurno i może padać deszcz. Temperatura będzie na plusie od 1°C na Podkarpaciu do 4°C, 7°C na przeważającym obszarze kraju i 8°C, 10°C w rejonach podgórskich Beskidów i Sudetów. Wiatr będzie miejscami porywisty, zwłaszcza nad morzem.

Już zaczyna do nas od północy docierać niż, który spowoduje silne porywy wiatru. Naprawdę bardzo silne, więc niebezpiecznie - ostrzegał w rozmowie z Radiem RMF24 Grzegorz Walijewski, synoptyk IMGW.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jaką pogodą przywita nas 2025 rok? "Początek ciepły i wietrzny, a później namiastka zimy"

W Nowy Rok będzie pochmurno, będzie padać deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. Temperatura nadal będzie dodatnia od 5°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 0°C do 4°C. W całym kraju zacznie mocniej wiać.

W czwartek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu, w dzień od północnego zachodu kraju przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, na północy kraju także w opady śniegu. Temperatura maksymalna wystąpi przeważnie w pierwszej połowie dnia i wyniesie od 6°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 7°C. Na północnym zachodzie do końca dnia spadek temperatury do około 0°C.

Zimę widać na naszych mapach. W piątek zacznie napływać chłodne powietrze z północnej części Europy. Pojawi się śnieg nie tylko w górach, ale praktycznie w całym kraju - mówił nam Walijewski.

/ IMGW /

I tak w piątek już w nocy zacznie padać deszcz ze śniegiem, przechodzący w śnieg.

Miejscami będzie ślisko - ostrzegają synoptycy.

Temperatura maksymalna od -2°C na południu do 3°C na zachodzie i Wybrzeżu; na Podhalu około -6°C.

W sobotę i niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Głównie na północy i południu wystąpią opady śniegu, w niedzielę w górach o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna wyniesie od około -2°C na południu i -5°C na Podhalu do 2°C, 3°C na zachodzie i Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni, w górach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.