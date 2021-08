Bez przełomu po spotkaniu unijnej komisarz do spraw praworządności Very Jourovej z premierem Mateuszem Morawieckim. Wiceszefowa Komisji Europejskiej oprócz szefa rządu odwiedziła w Polsce także Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. "Jestem bardzo zaniepokojona" – tak w rozmowie z RMF FM Jourova skomentowała ostatnie ruchy Morawieckiego w kontekście nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Viera Jourova, unijna komisarz ds. wartości i przejrzystości przyjechała do Polski i w planach ma serię spotkań. Odwiedziła już m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

Spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się w związku z wizytą komisarz Viery Jourovej na uroczystościach rocznicy powstania Solidarności. Miało charakter kurtuazyjny. Na spotkaniu były omawiane bieżące sprawy z zakresu działań pani komisarz - przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik rządu, Piotr Müller.

Wpis w mediach społecznościowych po niespełna godzinnym spotkaniu zamieściła także Jourova.

"Kontynuujemy dialog na temat praworządności i innych istotnych kwestii zarówno dla Polski, jak i UE z premierem Mateuszem Morawieckim. Przypomniałam (na spotkaniu - przyp. red.), że UE jest wspólnotą prawa opartą na wzajemnym zaufaniu. Dlatego należy w pełni respektować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Z niecierpliwością czekam na więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób Polska zamierza wdrażać ostatnie orzeczenia i jestem gotowa wspierać Polskę we wdrażaniu prawa UE" - czytamy.

Na razie nie widać przełomu - tak spotkanie oceniła korespondentka RMF FM w Burkseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Podczas wydarzenia nie padły nowe zobowiązania ze strony polskich władz, poza tymi, które już słyszeliśmy od premiera na początku miesiąca - o koniecznej reformie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) polskie władze częściowo zamroziły działanie Izby Dyscyplinarnej. Przypomnijmy, że KE postawiła Polsce ultimatum - jeśli do 16 sierpnia orzeczenie TSUE nie zostanie wykonane, wtedy komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie kar na Polskę. Komisja teraz przeanalizuje postawę polskich władz i zdecyduje w sprawie kolejnych działań.

Jourova z wizytą u RPO

Przed wizytą u premiera unijna komisarz odwiedziła także Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka. W rozmowach z RPO na tapecie były prawa człowieka w Polsce, także kwestie praworządności, respektowania wyroków Unijnego Trybunału, czy w końcu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Dziennikarz RMF FM Maciej Sztykiel zapytał Vierę Jourovą o wtorkową rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, który na wniosek premiera ma zdecydować, co jest ważniejsze - prawo unijne czy krajowe.

Oczywiście jestem bardzo zaniepokojona tymi ruchami. To pytanie zadał rząd, więc jest to bardziej poważna sprawa niż poprzednie w UE. Będę czekała na wyrok, nasza odpowiedź was nie zaskoczy - przekazała Jourova.

Rozprawę przed TK zaplanowano na godz. 12

Spotkań ciąg dalszy

We wtorek wiceprzewodnicząca KE i komisarz ds. wartości i przejrzystości spotka się m.in. z byłym przewodniczącym Rady Europejskiej i liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Zgodnie z komunikatem Jourova w Gdańsku weźmie udział w ceremonii wręczenia nagród Free Speech Awards oraz w wydarzeniach upamiętniających 41. rocznicę Deklaracji Solidarności. Spotka się też z byłym prezydentem RP Lechem Wałęsą.

Jourova wygłosi też przemówienie w Europejskim Centrum Solidarności. Spotka się również z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. 1 września wiceszefowa KE weźmie udział w uroczystości na Westerplatte z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.