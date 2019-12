Wicestarosta Makowa Mazowieckiego zatrzymany przez policję. Jak dowiedział się reporter RMF FM, samorządowiec ma usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariuszy i ratownika medycznego, a niewykluczone, że także naruszenia nietykalności policjantów.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Samorządowiec przyjechał do makowskiego szpitala z bólem nogi. Z SOR-u zadzwonił na policję i powiedział, że ratownicy są nietrzeźwi. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i nie potwierdzili prawdziwości skarg mężczyzny.

Wicestarosta wezwał funkcjonariuszy ponownie telefonicznie, twierdząc, że personel medyczny skradł mu telefon. Gdy policjanci znowu przyjechali do szpitala, zaczął im ubliżać. Zabrano go na komisariat. Samorządowiec odmówił badania alkomatem, potem trafił do szpitala w Przasnyszu, gdzie przechodzi badania.

Niebawem wicestarosta ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty.