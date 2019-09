Wiceprezydent USA Mike Pence przybył do Polski. Spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, a także będzie uczestniczył w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Wiceprezydent USA 1 września wygłosi przemówienie na pl. Piłsudskiego

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwołał wizytę w Polsce w czwartek w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem. Zamiast Trumpa na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej do Polski przybył jego zastępca Mike Pence.



Pence weźmie udział w centralnym obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które rozpoczną się w południe na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Obecność na uroczystości potwierdziło 40 delegacji zagranicznych, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy.



W obchodach uczestniczyć będą m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Francji Edouard Philippe oraz prezydenci: Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Czech Milosz Zeman, Litwy Gitanas Nauseda, Słowacji Zuzana Czaputova, Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Węgier Janos Ader. Podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego wystąpienia wygłoszą prezydenci Polski i Niemiec, a także wiceprezydent USA.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przekazał w piątek, że wiceprezydent USA wraz z małżonką zostaną w Polsce do 2 września. 2 września chcemy zrealizować w zasadzie bardzo podobną sekwencję wydarzeń, które były planowane tutaj w Pałacu Prezydenckim dla obu prezydentów. Pan prezydent będzie rozmawiał z wiceprezydentem Mikiem Pence`em, później także będą rozmowy delegacji, konferencja prasowa prezydenta z wiceprezydentem Mikiem Pence`em. Te wszystkie elementy zostają utrzymane i to będzie wizyta dwudniowa - mówił szef gabinetu prezydenta, dodając, że wizyta ta będzie klasyfikowana jako robocza.



Duda i Pence - mówił Szczerski - będą rozmawiali m.in. o kwestiach gospodarczych i współpracy energetycznej. Chcielibyśmy, by dynamika polskiej gospodarki przełożyła się na amerykańską ofertę inwestycyjną dla Polski. W tym zakresie są czynione duże zabiegi i mam nadzieję, że niedługo będziemy w stanie ogłosić kolejne ważne amerykańskie inwestycje gospodarcze, produkcyjne, które będą miały miejsce w Polsce - podkreślił szef gabinetu prezydenta.



Ponadto, tematem poniedziałkowych rozmów będzie współpraca wojskowa i wspólne inwestowanie w bezpieczeństwo militarne naszego regionu i całego NATO. Są też kwestie relacji społecznych. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mieli do ogłoszenia bardzo ważne informacje dotyczące programu bezwizowego - dodał.



Jak dowiedziała się PAP, w Warszawie dojdzie także do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydentem USA - szczegóły spotkania są nadal ustalane.



Wiceprezydent USA Mike Pence odniósł się w piątek na Twitterze do wizyty w Polsce. Z niecierpliwością czekam na reprezentowanie prezydenta USA Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych w Polsce z podniosłej okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent zostanie w USA, w oczekiwaniu na huragan Dorian, by pomóc tym w potrzebie - napisał wiceprezydent.